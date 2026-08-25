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Главная / Политика /

Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО с боевой стрельбой в России

Ксения Наумчик

В Белоруссии с 25 августа по 10 сентября пройдут оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и войск ПВО. Второй этап маневров состоится на российском полигоне Ашулук, сообщили в министерстве обороны республики.

Первый этап пройдет на территории Белоруссии. Воинские части и соединения отработают противовоздушное прикрытие охраняемых объектов и войск от ударов средств воздушного нападения условного противника, а также маневр подразделений зенитных ракетных войск.

На втором этапе участники перебазируются на полигон Ашулук в России. Там пройдет активная фаза учений, предусматривающая боевую стрельбу авиационных и зенитных ракетных подразделений.

Главное из заявлений Путина и Лукашенко по совместным ядерным учениям

Политика / Международные отношения

24 июня представитель объединенного штаба ОДКБ Анатолий Яковлев заявил, что осенью на территории России, Белоруссии и Казахстана состоятся совместные учения организации, в ходе которых особое внимание будет уделено применению новейших видов вооружений. Мероприятия запланированы на сентябрь – октябрь. Основное внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию подготовки и применению войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

21 мая президент Владимир Путин анонсировал военные учения России и Белоруссии «Щит союза» в 2027 г. C 19 по 21 мая РФ проводила учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К тренировке были привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. В маневрах участвовали 64 000 военнослужащих, более 7800 единиц вооружения и военной техники. В ходе учений были отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия в Белоруссии.