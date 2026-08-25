Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО с боевой стрельбой в России

21 мая президент Владимир Путин анонсировал военные учения России и Белоруссии «Щит союза» в 2027 г. C 19 по 21 мая РФ проводила учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К тренировке были привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. В маневрах участвовали 64 000 военнослужащих, более 7800 единиц вооружения и военной техники. В ходе учений были отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия в Белоруссии.