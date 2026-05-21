Политика

Путин анонсировал учения РФ и Белоруссии «Щит союза» в 2027 году

Ведомости

Россия и Белоруссия проведут военные учения «Щит союза» в 2027 г. Об этом заявил президент Владимир Путин на учениях ядерных сил.

C 19 по 21 мая Россия проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

В маневрах участвуют 64 000 военнослужащих, более 7800 единиц вооружения и военной техники. В ходе учений были отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия в Белоруссии.

21 мая начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о готовности российских и белорусских войск ко второму этапу учений по подготовке и применению ядерных сил.

