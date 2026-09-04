Axios: Уиткофф и Кушнер посетят Москву 5 сентября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что США могут потребовать от Киева обеспечить безопасность российского неба на время перелета и визита в РФ Уиткоффа и Кушнера. «Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность», – сказал Песков.