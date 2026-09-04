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Axios: Уиткофф и Кушнер посетят Москву 5 сентября

Татьяна Мозолевская
LUDOVIC MARIN / TASS
LUDOVIC MARIN / TASS

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер посетят Москву и Киев 5–6 сентября, сообщил Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

4 сентября спецпосланники президента США Дональда Трампа отправятся в поездку. 5 сентября они проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, а 6 сентября встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Ранее о датах визита американских дипломатов сообщал ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что США могут потребовать от Киева обеспечить безопасность российского неба на время перелета и визита в РФ Уиткоффа и Кушнера. «Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность», – сказал Песков.

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