Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTGZ34 400+1,18%CNY Бирж.12,783-0,96%IMOEX2 253,41+1,75%RTSI819,85+2,1%RGBI113,92+0,32%RGBITR774,32+0,34%
Главная / Политика /

ВС РФ поразили судно с военным имуществом ВСУ в порту Черноморска

Антон Потоков
РИА Новости
РИА Новости

В порту Черноморск Одесской области российские беспилотники поразили сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным вооруженным силам Украины (ВСУ) западными странами, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, в Одесской области в населенном пункте Дачное были поражены места сосредоточения большегрузной техники, использовавшейся для подвоза боеприпасов и материальных средств подразделениям ВСУ.

В Киевской области, по данным российского военного ведомства, удар нанесен по логистическому центру в Броварах, где хранились и распределялись товары двойного назначения и военное имущество. В Николаевской области поражен логистический центр в Николаеве, задействованный в поставках военно-технического имущества ВСУ.

Минобороны также заявило, что в акватории Черного моря восточнее Одессы были поражены сухогруз и танкер с комплектующими для производства беспилотников, боеприпасами и горючим для ВСУ.

4 сентября военное ведомство сообщало, что российские военные взяли под контроль села Никаноровка и Грузское в Донецкой народной республике (ДНР). 

Также системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю сбили 6093 украинских беспилотника над Россией. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её