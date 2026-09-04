ВС РФ поразили судно с военным имуществом ВСУ в порту Черноморска

В Киевской области, по данным российского военного ведомства, удар нанесен по логистическому центру в Броварах, где хранились и распределялись товары двойного назначения и военное имущество. В Николаевской области поражен логистический центр в Николаеве, задействованный в поставках военно-технического имущества ВСУ.