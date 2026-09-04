ВС РФ поразили судно с военным имуществом ВСУ в порту Черноморска
В порту Черноморск Одесской области российские беспилотники поразили сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным вооруженным силам Украины (ВСУ) западными странами, сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, в Одесской области в населенном пункте Дачное были поражены места сосредоточения большегрузной техники, использовавшейся для подвоза боеприпасов и материальных средств подразделениям ВСУ.
В Киевской области, по данным российского военного ведомства, удар нанесен по логистическому центру в Броварах, где хранились и распределялись товары двойного назначения и военное имущество. В Николаевской области поражен логистический центр в Николаеве, задействованный в поставках военно-технического имущества ВСУ.
Минобороны также заявило, что в акватории Черного моря восточнее Одессы были поражены сухогруз и танкер с комплектующими для производства беспилотников, боеприпасами и горючим для ВСУ.
4 сентября военное ведомство сообщало, что российские военные взяли под контроль села Никаноровка и Грузское в Донецкой народной республике (ДНР).
Также системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю сбили 6093 украинских беспилотника над Россией.