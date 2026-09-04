Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников на подлете к Москве

Всего за прошедшую неделю силы ПВО сбили 6093 украинских БПЛА. Также было уничтожено 49 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов HIMARS и восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Также силы Черноморского флота за неделю ликвидировали 14 безэкипажных катеров ВМС Украины.