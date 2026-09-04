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Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников на подлете к Москве

Анна Суслова
Пелагия Тихонова / «АГН» Москва
Пелагия Тихонова / «АГН» Москва

Силы ПВО сбили 19 беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

В ночь на 4 сентября дежурные силы ПВО сбили 490 украинских беспилотников над 21 регионом России. 10 БПЛА были уничтожены на подлете к Москве.

Всего за прошедшую неделю силы ПВО сбили 6093 украинских БПЛА. Также было уничтожено 49 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов HIMARS и восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Также силы Черноморского флота за неделю ликвидировали 14 безэкипажных катеров ВМС Украины.

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