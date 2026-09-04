Силы ПВО за день уничтожили 480 украинских БПЛА над российскими регионами

4 сентября Минобороны России сообщило, что в сумме за неделю силы ПВО сбили 6093 беспилотника над территорией России. По данным ведомства, также были уничтожены 49 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов HIMARS и восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Кроме того, оборонное ведомство сообщало, что в ночь на 4 сентября дежурные силы ПВО перехватили 490 украинских беспилотников самолетного типа.