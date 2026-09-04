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Главная / Политика /

Силы ПВО за день уничтожили 480 украинских БПЛА над российскими регионами

Сергей Пахомов
РИА Новости
РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 480 украинских беспилотников самолетного типа с 8:00 до 20:00 мск. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей. Кроме того, БПЛА перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, средства ПВО Минобороны уничтожили 19 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

4 сентября Минобороны России сообщило, что в сумме за неделю силы ПВО сбили 6093 беспилотника над территорией России. По данным ведомства, также были уничтожены 49 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов HIMARS и восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Кроме того, оборонное ведомство сообщало, что в ночь на 4 сентября дежурные силы ПВО перехватили 490 украинских беспилотников самолетного типа.

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