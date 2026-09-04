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В Берлине прошла акция протеста из-за закрытия Русского дома

Анна Суслова
Stephan Widua / Unsplash
Stephan Widua / Unsplash

В центре Берлина на улице Фридрихштрассе прошла демонстрация в поддержку Русского дома, сообщил ТАСС.  

Демонстрация состоялась под девизом «Мосты вместо стен». Ее организовала партия BSW («Союз Сары Вагенкнехт»). Изначально в акции должны были принять участие 200 человек, однако, как сообщили в партии, число участников возросло.

Люди стояли с плакатами «Мир сейчас» и триколорами России и Германии в знак дружбы между странами, а также с флагами, на которых был изображен голубь мира.

1 сентября правительство Германии денонсировало договор о деятельности Русского дома в Берлине. Также закрытию подлежит генконсульство РФ в Бонне. Решение было принято после того, как в аэропорту Лейпцига обнаружили дроны. Власти ФРГ связали инцидент с российской разведкой. Кроме того, как сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, власти страны намерены ужесточить правила въезда для россиян.

После заявлений ФРГ МИД России вызвал временного поверенного в делах Германии Бернда Финке, а глава ведомства Сергей Лавров заявил, что в ответ на закрытие российского культурного центра Берлине в РФ будут закрыты отделения института Гете. Москва также отвергла обвинения в причастности к инциденту с дронами, назвав их бездоказательными.

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