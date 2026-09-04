В Берлине прошла акция протеста из-за закрытия Русского дома

1 сентября правительство Германии денонсировало договор о деятельности Русского дома в Берлине. Также закрытию подлежит генконсульство РФ в Бонне. Решение было принято после того, как в аэропорту Лейпцига обнаружили дроны. Власти ФРГ связали инцидент с российской разведкой. Кроме того, как сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, власти страны намерены ужесточить правила въезда для россиян.