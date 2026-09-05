Дмитриев приехал во «Внуково» для встречи спецпосланников Трампа
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев приехал в аэропорт «Внуково», чтобы встретить спецпосланника США Cтива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, передает ТАСС.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что у Кушнера и Уиткоффа есть предложение по прекращению конфликта на Украине. The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме писала, что спецпредставители встрется в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Позже они отправятся в Киев для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вашингтон обращался к Москве и Киеву с просьбой снизить интенсивность боевых действий на период визита спецпредставителей США.