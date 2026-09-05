Силуанов на G20 заявил о недопустимости использования фининструментов как оружия
Россия подняла тему доступности глобальных финансовых инструментов на совещании глав минфинов и центробанков стран G20 в США. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил ТАСС по итогам встречи.
«Недопустимо их [финансовые инструменты] использовать в качестве оружия. Работающая инфраструктура должна быть доступна и нейтральна», – заявил Силуанов.
Министр уточнил, что вопросы создания альтернативных систем обмена платежной информацией на полях «двадцатки» не обсуждались: участники пользуются существующей инфраструктурой. В числе проблемных зон министр назвал межбанковские расчеты, передачу финансовых сообщений и работу депозитариев. По его словам, российская сторона столкнулась с прямыми ограничениями в этих сферах и ей пришлось искать альтернативы.
В начале августа «Ведомости» писали, что тема блокировок счетов остается одной из болезненных, а число подпавших под ограничения клиентов банков быстро растет. За последние два года зафиксировано 81 200 сообщений в соцсетях о блокировке счетов, из них за последний год – 53 500 (+93%), за последние полгода – 32 000 (+48,8%). Самые резкие всплески обсуждений происходили в августе 2025 г. (+152,8%) и ноябре 2025 г. (+54,1%).