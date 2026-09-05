Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LKOH5 047,5-0,03%CNY Бирж.12,783-0,96%IMOEX2 253,41+1,75%RTSI819,85+2,1%RGBI113,89+0,08%RGBITR774,86+0,18%
Главная / Политика /

Силуанов на G20 заявил о недопустимости использования фининструментов как оружия

Инна Шульгина

Россия подняла тему доступности глобальных финансовых инструментов на совещании глав минфинов и центробанков стран G20 в США. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил ТАСС по итогам встречи.

«Недопустимо их [финансовые инструменты] использовать в качестве оружия. Работающая инфраструктура должна быть доступна и нейтральна», – заявил Силуанов.

Министр уточнил, что вопросы создания альтернативных систем обмена платежной информацией на полях «двадцатки» не обсуждались: участники пользуются существующей инфраструктурой. В числе проблемных зон министр назвал межбанковские расчеты, передачу финансовых сообщений и работу депозитариев. По его словам, российская сторона столкнулась с прямыми ограничениями в этих сферах и ей пришлось искать альтернативы.

В начале августа «Ведомости» писали, что тема блокировок счетов остается одной из болезненных, а число подпавших под ограничения клиентов банков быстро растет. За последние два года зафиксировано 81 200 сообщений в соцсетях о блокировке счетов, из них за последний год – 53 500 (+93%), за последние полгода – 32 000 (+48,8%). Самые резкие всплески обсуждений происходили в августе 2025 г. (+152,8%) и ноябре 2025 г. (+54,1%).

Читайте также:Как СМИ отреагировали на визит Антона Силуанова на встречу G20
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь