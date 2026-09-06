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Минэнерго Турции: первый блок АЭС «Аккую» планируют запустить до конца 2026 года

Ася Султанова

Первый реактор АЭС «Аккую» планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 г. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, пишет Odatv.

С вводом в эксплуатацию первого энергоблока потребности Турции в электроэнергии будут покрываться за счет атомной энергии на 2–2,5%. После ввода в строй всех четырех энергоблоков «Аккую» сможет самостоятельно покрывать потребности Стамбула в электричестве.

Байрактар отметил, что строительство второго реактора завершено на 60–70%, в то время как третий и четвертый реакторы находятся на гораздо более ранней стадии. Кроме того, у Турции есть планы создать центр обработки данных вместе с третьим и четвертым реакторами.

Министр также сообщил, что из-за инфляции первоначальная стоимость станции в $20 млрд увеличилась, но вместе с проектом «Аккую» Турция перешагнула важный порог – уровень локализации превысил 50%. По его словам, страна получила ноу-хау, а национальная промышленность начала поставлять продукцию для ядерного объекта.

Министр энергетики Алпарслан Байрактар сообщил, что по будущим станциям в Синопе и Фракии выделяются четыре страны-партнера. Россия намерена перенести свой опыт и кадры с «Аккую» в Синоп. Кроме того, Анкара ведет переговоры с Канадой, Китаем и Южной Кореей. В ближайшие месяцы турецкая сторона планирует принять решение и завершить юридические процедуры. В целом Турция нацелена построить еще восемь дополнительных реакторов.

В середине февраля министр энергетики Турции Байрактар подтвердил планы запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 г. Тогда он подчеркивал, что после строительства еще двух атомных электростанций в Синопе и Фракии Турция станет страной со значительными атомными мощностями.

В конце июня гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что «Росатом» планирует осенью текущего года начать загрузку ядерного топлива и осуществить пуск первого энергоблока «Аккую».

24 июля Лихачев заявил, что проект «Аккую» находится под большим давлением, а прямое противодействие со стороны ряда западных государственных структур влияет на его стоимость и сроки реализации.

АЭС «Аккую» строится на юге Турции в провинции Мерсин у Средиземного моря. Планируется, что она обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции. Это первая атомная электростанция в Турции. Ее строительство ведет АО «Аккую Нуклеар» (дочерняя компания ГК «Росатом»).

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