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Нимайер назвал вызов послов России в ЕС скоординированной акцией Брюсселя

Татьяна Мозолевская

Массовый вызов послов России в министерства иностранных дел стран ЕС является скоординированной Брюсселем акцией для эскалации отношений с Москвой, заявил «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Думаю, это придумал Брюссель. [Глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен лично хочет эскалации, да и [глава евродипломатии Кая] Каллас тоже», – сказал Нимайер. Он назвал такой шаг руководства ЕС неадекватным.

«Брюсселю, а также Берлину и Варшаве нужно прийти в себя и прекратить эти игры», – добавил Нимайер.

4 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что нужно сократить число российских дипломатических представителей в европейских странах, потому что их «слишком много». Он отметил, что Польша намерена продвигать эту инициативу на уровне европейских институтов.

3 сентября МИД Чехии вызвал посла РФ в Праге Анну Пономареву из-за инцидентов с БПЛА в аэропорту Лейпцига. В МИД Франции и Нидерландов также вызвали послов РФ. Оба ведомства намерены выразить Москве протест.

1 сентября правительство Германии объявило о прекращении договора, разрешавшего деятельность «Русского дома» в Берлине. 18 сентября также будет закрыто генконсульство РФ в Бонне. В тот же день ведомство объявило о прекращении приема заявок по всем консульским вопросам. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль также заявил, что власти страны ужесточат контроль въезда граждан России, и призвал оказать давление на российский «теневой флот». Такое решение власти Германии приняли на фоне инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

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