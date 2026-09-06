Нимайер назвал вызов послов России в ЕС скоординированной акцией Брюсселя

1 сентября правительство Германии объявило о прекращении договора, разрешавшего деятельность «Русского дома» в Берлине. 18 сентября также будет закрыто генконсульство РФ в Бонне. В тот же день ведомство объявило о прекращении приема заявок по всем консульским вопросам. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль также заявил, что власти страны ужесточат контроль въезда граждан России, и призвал оказать давление на российский «теневой флот». Такое решение власти Германии приняли на фоне инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.