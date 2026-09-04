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Главная / Политика /

Глава МИД Польши: в Европе слишком много российских дипломатов

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Нужно сократить число российских дипломатических представителей в европейских странах, потому что их «слишком много». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает издание Defence24.

Сикорский отметил, что Польша намерена продвигать эту инициативу на уровне европейских институтов.

По его словам, в Европе находятся более 2000 дипломатов из России, 40% из которых выполняют задачи, несовместимые с дипломатическим статусом. Глава польского МИДа связал деятельность части российских дипломатических представителей с разведывательной работой.

Что известно о дипломатическом скандале из-за БПЛА в Лейпциге

Политика / Международные отношения

Германия до этого обвинила Россию в якобы причастности к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин в связи с этим анонсировал ограничения против Москвы, в том числе закрытие генконсульства России в немецком Бонне до 18 сентября этого года.

Москва пообещала «жесткий» ответ на эти действия и обвинения. Президент РФ Владимир Путин, комментируя обвинения, связал их со сложной внутриполитической ситуацией в самой ФРГ. Он считает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не защищает национальные интересы страны, а «торгует ими». МИД России также отверг обвинения Германии в причастности к инциденту в Лейпциге.

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