МИД Чехии вызвал посла РФ Пономареву из-за инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига
МИД Чехии вызвал посла РФ в Праге Анну Пономареву из-за инцидентов с БПЛА в аэропорту Лейпцига, следует из заявления ведомства.
Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка осудил недавние инциденты в странах ЕС, включая последний случай в аэропорту Лейпцига, и выразил солидарность с Германией. По его словам, выводы о причастности России основаны на информации, предоставленной немецкой стороной, а также на данных двух чешских спецслужб.
Мацинка отверг объяснения Пономаревой, которая назвала произошедшее «провокациями, служащими другим интересам». Глава чешского МИДа призвал к деэскалации и предложил России выступить с инициативами, которые приведут к миру.
Кроме того, Мацинка сообщил о введении Чехией ответных мер в отношении дипломатического и технического персонала России, аккредитованного в стране. По его словам, это связано с недавним ужесточением условий работы чешской дипломатической миссии в Москве.
5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили БПЛА рядом с самолетом Украины. Через 20 минут второй беспилотник, скорее всего, столкнулся с самолетом DHL при заходе последнего на посадку. Он был перенаправлен в Ганновер. 11 августа полиция Германии обнаружила в районе аэропорта двигатель и ротор беспилотника. На них остались следы ДНК. Еще один БПЛА был обнаружен 14 августа.
3 сентября в посольстве РФ в Лондоне заявили, что обвинения Великобритании в причастности России к инциденту с беспилотниками в Лейпциге безосновательны.
В МИД Франции и Нидерландов также вызвали послов РФ. Оба ведомства намерены выразить Москве протест.
2 сентября временному поверенному в делах ФРГ в России Бернду Финке также было заявлено, что Москва решительно отвергает надуманные обвинения Берлина по инциденту с дроном в Лейпциге.