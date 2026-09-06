NYT: Украина за год потеряла $1,2 млрд из-за коррупции при закупке вооружений
В 2024 г. Украина потеряла около $1,2 млрд из-за мошенничества, растрат и бесхозяйственности в системе военных закупок. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на конфиденциальные государственные аудиты. Потери накапливались в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский обращался к союзникам за дополнительным оружием и финансовой помощью.
Аудиторы выявили, что агентство оборонных закупок систематически переплачивало за оружие и заключало сделки через посредников вместо прямых контрактов. В качестве примера приводится ситуация 2024 г., когда ведомство заключило контракт на поставку ракет с чешской фирмой-посредником Czechoslovak Group (CSG), проигнорировав более выгодные предложения, включая прямые от завода-изготовителя. Эта сделка добавила к счету Украины около $130 млн, а сама компания впоследствии стала публичной, превратив своего владельца Михала Стрнада в самого богатого производителя оружия в мире.
Одним из самых громких эпизодов стало дело Павлоградского химического завода под руководством Леонида Шимана. Предприятие поставило армии 233 000 непригодных минометных снарядов, часть из которых имела неисправные взрыватели или пороховой заряд. Несмотря на это, агентство продолжало выдавать заводу новые контракты, включая почти весь объем 122-миллиметровых артиллерийских снарядов на 2025 г. В другом случае государственная компания Spetstechnoexport, имеющая несколько невыполненных контрактов, заключила сделку с американской Regulus Global на сумму до $1,7 млрд. Было переведено $162,6 млн аванса, но оружие так и не было поставлено, после чего Regulus прекратила контакты.
Согласно документам, семь из десяти крупнейших военных подрядчиков Украины получили новые контракты, несмотря на открытые уголовные расследования за мошенничество, срыв предыдущих поставок или аресты руководителей по обвинению в коррупции. 18 компаний заключили сделки, несмотря на дефолт по предыдущим контрактам.
Бывший министр обороны Михаил Федоров, пытавшийся реформировать систему, заявил, что оборонные подрядчики выгнали его с должности за это. Его увольнение спровоцировало крупнейшие уличные протесты с начала конфликта. В ноябре 2025 г. украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на материалы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщало, что бизнесмен Тимур Миндич, в отношении которого ведется коррупционное дело на Украине, уговаривал бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова заключить контракт на поставку некачественных бронежилетов на фронт.