Одним из самых громких эпизодов стало дело Павлоградского химического завода под руководством Леонида Шимана. Предприятие поставило армии 233 000 непригодных минометных снарядов, часть из которых имела неисправные взрыватели или пороховой заряд. Несмотря на это, агентство продолжало выдавать заводу новые контракты, включая почти весь объем 122-миллиметровых артиллерийских снарядов на 2025 г. В другом случае государственная компания Spetstechnoexport, имеющая несколько невыполненных контрактов, заключила сделку с американской Regulus Global на сумму до $1,7 млрд. Было переведено $162,6 млн аванса, но оружие так и не было поставлено, после чего Regulus прекратила контакты.