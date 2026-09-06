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Уиткофф назвал переговоры с Путиным хорошими и предметными

Татьяна Мозолевская

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в рамках визита на Украину рассказал, что перед встречей с президентом Владимиром Зеленским сначала провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы понять позицию Москвы.

«Мы сначала приехали встретиться с Путиным – нам было необходимо услышать, какова его позиция», – сказал Уиткофф (цитата по Clash Report).

По его словам, переговоры с Путиным были «хорошими и предметными», а их содержание американская сторона передала Зеленскому. Уиткофф также заявил, что восемь раз приезжал в Москву для переговоров и каждый раз Путин и его команда относились к его делегации с уважением.

Уиткофф и Кушнер намерены добиться прорыва в переговорах по Украине до зимы

Политика / Международные отношения

«Мы уверены, что здесь будет достигнуто хорошее решение», – заявил Уиткофф.

5 сентября Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в Москве встретились с президентом Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Путин 5 сентября дал указание с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву из-за приезда Уиткоффа и Кушнера.

Путин рассказал посланникам американского лидера Дональда Трампа о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов. Также обсуждалась и экономическая тематика, в частности, возможные крупные российско-американские проекты.

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