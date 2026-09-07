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Песков: Пашинян может посетить Москву в ближайшее время

Инна Шульгина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может посетить Россию в ближайшее время. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости».

Точные даты визита армянского премьера пока не определены, но визит состоится в этом году, уточнил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин 1 сентября на полях саммита ШОС в Бишкеке провел встречу с Пашиняном, которая стала первой двусторонней беседой лидеров после апрельских переговоров в Кремле, когда главы государств обменялись колкостями. В Бишкеке Путин и Пашинян поспорили о том, следует ли Армении проводить референдум по поводу вступления в Евросоюз или пребывания в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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