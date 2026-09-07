Песков: Пашинян может посетить Москву в ближайшее время

Президент России Владимир Путин 1 сентября на полях саммита ШОС в Бишкеке провел встречу с Пашиняном, которая стала первой двусторонней беседой лидеров после апрельских переговоров в Кремле, когда главы государств обменялись колкостями. В Бишкеке Путин и Пашинян поспорили о том, следует ли Армении проводить референдум по поводу вступления в Евросоюз или пребывания в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).