Самолет-разведчик ВВС США заметили на границе с Россией
Американский самолет радиоэлектронной и радиотехнической разведки летал над Баренцевым море вблизи границы с Россией. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на полетные данные.
Boeing RC-135W Rivet Joint поднялся в воздух с военной базы в Великобритании утром 5 сентября. В 8:00 мск он подал сигнал во время заправки в Норвегии, затем к 9:00 самолет уже находился поблизости от границы с РФ в небе на акваторией Баренцева моря.
В 13:00 воздушное судно подало сигнал на расстоянии нескольких сотен километров от границы России и Норвегии. В 16:00 самолет прибыл на базу в Соединенном королевстве.
2 сентября этот же самолет-разведчик патрулировал небо над Баренцевым морем. Воздушное судно вылетело примерно в 12:30 мск с базы ВВС Великобритании и направилось на север. Около 15:50 он достиг Баренцева моря, пройдя неподалеку от норвежского побережья. Примерно через 50 минут, в 16:40, воздушное судно исчезло с радаров.
25 августа американский военный самолет подал сигнал бедствия. Воздушное судно поднялось в воздух с немецкой авиабазы ВВС США «Шпангдалем», расположенной неподалеку города Спангдалем. Борт летел через Эгейское море. Затем самолет возвращался через Чехию обратно. В это время он передал сигнал Squawk 7700, который используют при возникновении чрезвычайных ситуаций. В итоге воздушное судно смогло приземлиться.