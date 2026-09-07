Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON2 713,5-0,28%CNY Бирж.12,846+0,5%IMOEX2 241,28-0,54%RTSI815,44-0,54%RGBI113,93+0,11%RGBITR775,08+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Самолет-разведчик ВВС США заметили на границе с Россией

Сергей Пахомов
Steve Lynes / Flickr
Steve Lynes / Flickr

Американский самолет радиоэлектронной и радиотехнической разведки летал над Баренцевым море вблизи границы с Россией. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на полетные данные.

Boeing RC-135W Rivet Joint поднялся в воздух с военной базы в Великобритании утром 5 сентября. В 8:00 мск он подал сигнал во время заправки в Норвегии, затем к 9:00 самолет уже находился поблизости от границы с РФ в небе на акваторией Баренцева моря.

В 13:00 воздушное судно подало сигнал на расстоянии нескольких сотен километров от границы России и Норвегии. В 16:00 самолет прибыл на базу в Соединенном королевстве.

2 сентября этот же самолет-разведчик патрулировал небо над Баренцевым морем. Воздушное судно вылетело примерно в 12:30 мск с базы ВВС Великобритании и направилось на север. Около 15:50 он достиг Баренцева моря, пройдя неподалеку от норвежского побережья. Примерно через 50 минут, в 16:40, воздушное судно исчезло с радаров.

25 августа американский военный самолет подал сигнал бедствия. Воздушное судно поднялось в воздух с немецкой авиабазы ВВС США «Шпангдалем», расположенной неподалеку города Спангдалем. Борт летел через Эгейское море. Затем самолет возвращался через Чехию обратно. В это время он передал сигнал Squawk 7700, который используют при возникновении чрезвычайных ситуаций. В итоге воздушное судно смогло приземлиться.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её