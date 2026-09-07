Самолет-разведчик ВВС США заметили на границе с Россией

Boeing RC-135W Rivet Joint поднялся в воздух с военной базы в Великобритании утром 5 сентября. В 8:00 мск он подал сигнал во время заправки в Норвегии, затем к 9:00 самолет уже находился поблизости от границы с РФ в небе на акваторией Баренцева моря.