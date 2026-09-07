Храм Николая Чудотворца загорелся после атаки ВСУ в Тамбовской области

Площадь пожара составила 25 кв. м, в 2:35 мск возгорание ликвидировали. Кроме того, в ночь на 7 сентября в Моршанском муниципальном округе дрон попал в крышу столовой одного из предприятий. На место отправились сотрудники экстренных служб, пострадавших нет.