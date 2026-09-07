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Храм Николая Чудотворца загорелся после атаки ВСУ в Тамбовской области

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Купол церкви Николая Чудотворца в Никифоровском муниципальном округе Тамбовской области загорелся в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов на оперативном совещании областного правительства.

Площадь пожара составила 25 кв. м, в 2:35 мск возгорание ликвидировали. Кроме того, в ночь на 7 сентября в Моршанском муниципальном округе дрон попал в крышу столовой одного из предприятий. На место отправились сотрудники экстренных служб, пострадавших нет.

«Как вы видите, враг не останавливается ни перед чем. Наносит удары по гражданским объектам, по жилым домам, даже по церквям. Это целенаправленные атаки неонацистов против мирных жителей», – заявил Первышов.

7 сентября Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на Пермь. Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ. В рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к атаке.

Утром 7 сентября глава Перми Дмитрий Махонин сообщил об одном погибшем и четверых пострадавших в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом. Силы ПВО сбили 27 дронов в небе над Пермью.

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