СКР возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Пермь
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело о террористическом акте после атак ВСУ на гражданские объекты в Перми. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ. В рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи также устанавливают типы и модели вооружения, которое было применено при атаке на регион.
Кроме того, устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.
Утром 7 сентября глава Перми Дмитрий Махонин сообщил об одном погибшем и четверых пострадавших в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом. Силы ПВО сбили 27 дронов в небе над Пермью. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Для жителей организован пункт временного размещения. Кроме того, в скором времени Фонд капитального ремонта начнет восстанавливать поврежденный жилой дом.
В ночь на 7 сентября системы ПВО уничтожили 306 украинских дронов над 18 российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей.