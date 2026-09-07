СКР возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Пермь

Утром 7 сентября глава Перми Дмитрий Махонин сообщил об одном погибшем и четверых пострадавших в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом. Силы ПВО сбили 27 дронов в небе над Пермью. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Для жителей организован пункт временного размещения. Кроме того, в скором времени Фонд капитального ремонта начнет восстанавливать поврежденный жилой дом.