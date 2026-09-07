10 многоэтажек и детсад повреждены из-за атаки ВСУ на Севастополь

Также губернатор дополнил, что основные повреждения в детсаду уже устранили. Развожаев отметил, что благодаря бронепленке, установленной в учреждении, осколки выбитых стекол не разлетелись по помещениям. Из пострадавшего корпуса здания детей временно перевели в другой.