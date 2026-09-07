10 многоэтажек и детсад повреждены из-за атаки ВСУ на Севастополь
В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали 10 многоквартирных домов и детский сад. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что из-за ударов в зданиях выбило окна и двери, также повреждения получили фасады. По его словам, сейчас власти фиксируют причиненный атакой ущерб, идут восстановительные работы. В дома уже вернули электроснабжение, готовится запуск газоснабжения.
Также губернатор дополнил, что основные повреждения в детсаду уже устранили. Развожаев отметил, что благодаря бронепленке, установленной в учреждении, осколки выбитых стекол не разлетелись по помещениям. Из пострадавшего корпуса здания детей временно перевели в другой.
7 сентября атаке со стороны ВСУ также подверглась Закамская зона Татарстана. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал, производственные процессы не были нарушены. Из-за попадания обломков беспилотников зафиксированы незначительные повреждения на гражданском и промышленном объектах.
В ночь на 7 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников над 18 российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.