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В Еврокомиссии не подтвердили введение безвизового режима с Арменией к 2029 году

Анна Суслова
Артем Геодакян / ТАСС
Артем Геодакян / ТАСС

Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе не подтвердила введение безвизового режима между Арменией и Евросоюзом (ЕС) к 2029 г., сообщили «РИА Новости».

«Слишком ли рано предвидеть, будет ли 2029 г. или другая дата моментом либерализации визового режима. Я бы сказала, что так и есть», – заявила она.

В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван намерен добиться безвизового режима со странами ЕС к 2029 г.

Разговор о вступлении в ЕС Ереван ведет уже несколько месяцев. В августе премьер Армении сообщил, что страна начнет процесс подачи документов на вступление в ЕС в ближайшее время.

3 сентября он заявил, что Ереван не собирается отказываться от вступления в ЕС.

1 сентября президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке напомнил Пашиняну о позиции Москвы по вопросу вступления Армении в Европейский союз. Путин подчеркнул, что стремление Армении к ЕС является ее законным правом, но это усложняет ее участие в Евразийском экономическом союзе.

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