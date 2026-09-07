В Еврокомиссии не подтвердили введение безвизового режима с Арменией к 2029 году
Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе не подтвердила введение безвизового режима между Арменией и Евросоюзом (ЕС) к 2029 г., сообщили «РИА Новости».
«Слишком ли рано предвидеть, будет ли 2029 г. или другая дата моментом либерализации визового режима. Я бы сказала, что так и есть», – заявила она.
В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван намерен добиться безвизового режима со странами ЕС к 2029 г.
Разговор о вступлении в ЕС Ереван ведет уже несколько месяцев. В августе премьер Армении сообщил, что страна начнет процесс подачи документов на вступление в ЕС в ближайшее время.
3 сентября он заявил, что Ереван не собирается отказываться от вступления в ЕС.
1 сентября президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке напомнил Пашиняну о позиции Москвы по вопросу вступления Армении в Европейский союз. Путин подчеркнул, что стремление Армении к ЕС является ее законным правом, но это усложняет ее участие в Евразийском экономическом союзе.