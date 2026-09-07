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Главная / Политика /

МИД возложил на Германию ответственность за новый виток эскалации в отношениях

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Ответственность за последствия нового витка эскалации в отношениях РФ и ФРГ полностью лежит на Берлине, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Вся ответственность за последствия целиком и полностью лежит на правительстве ФРГ», – подчеркнули в МИД РФ.

МИД РФ также сообщил, что Москва закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге, которое должно прекратить свою деятельность не позже 18 сентября, а его сотрудники – покинуть РФ. Также на территории РФ закрываются все немецкие культурные центры имени Гете, их командированным сотрудникам предписано выехать из страны до 13 сентября.

Решение Москвы стало ответом на недружественные действия Германии. 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии Генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности Российского дома науки и культуры в Берлине. Поводом для этого Берлин назвал инцидент с обнаружением беспилотника в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа. Российская сторона назвала эти действия недружественными и заранее предупредила о подготовке ответных мер.

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