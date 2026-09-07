МИД возложил на Германию ответственность за новый виток эскалации в отношениях

МИД РФ также сообщил, что Москва закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге, которое должно прекратить свою деятельность не позже 18 сентября, а его сотрудники – покинуть РФ. Также на территории РФ закрываются все немецкие культурные центры имени Гете, их командированным сотрудникам предписано выехать из страны до 13 сентября.