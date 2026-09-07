Финляндия завершила строительство заграждений на границе с Россией
Финляндия завершила строительство заграждений протяженностью 200 км на восточной границе с Россией. Об этом сообщил Yle.
Строительство началось после резкого увеличения числа просителей убежища, прибывавших через российско-финскую границу в 2023 г. Заграждение предназначено для предотвращения незаконного пересечения границы и так называемой инструментализированной миграции, заявили местные власти.
Большая часть заграждения – около 140 км – расположена на юго-востоке Финляндии. Еще 35 км построено в Северной Карелии, а около 25 км – в Кайнуу и Лапландии. Стоимость проекта оценивается в 356 млн евро.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что в будущем может возникнуть необходимость построить дополнительные участки заграждения.
3 сентября стало известно, что власти Финляндии хотят продлить срок закрытия границы с Россией до 31 декабря 2028 г. для «борьбы с миграцией и укрепления безопасности».