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Правительство одобрило проект соглашения с Сербией о сотрудничестве в космосе

Татьяна Мозолевская
Unsplash
Unsplash

Правительство России одобрило проект соглашения с Сербией о сотрудничестве в использовании космоса в мирных целях. Это следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Роскосмосу» поручено совместно с МИД России провести переговоры с сербской стороной и по достижении договоренности подписать документ от имени правительства РФ.

В распоряжении отмечается, что проект соглашения был согласован с МИДом России, Минюстом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

В июле стало известно, что Россия и США разработали совместную программу, предполагающую завершение полета Международной космической станции (МКС) в конце 2030 г.

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