Правительство одобрило проект соглашения с Сербией о сотрудничестве в космосе
Правительство России одобрило проект соглашения с Сербией о сотрудничестве в использовании космоса в мирных целях. Это следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
«Роскосмосу» поручено совместно с МИД России провести переговоры с сербской стороной и по достижении договоренности подписать документ от имени правительства РФ.
В распоряжении отмечается, что проект соглашения был согласован с МИДом России, Минюстом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
В июле стало известно, что Россия и США разработали совместную программу, предполагающую завершение полета Международной космической станции (МКС) в конце 2030 г.