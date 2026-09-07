Зеленский встретился с генпрокурором Украины на фоне коррупционного скандала
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генпрокурором страны Русланом Кравченко и председателем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, сообщило «Украинская правда». Как отмечает издание, подчиненные Кравченко оказались замешаны в коррупционном скандале.
По итогам встречи будет принято решение о дальнейшем пребывании Кравченко на посту.
4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проводить расследование в офисе генпрокурора. Следственные действия ведутся в рамках операции «Карфаген». В тот же день в украинской генпрокуратуре прошли обыски.
7 сентября Кравченко заявил, что не собирается самостоятельно просить об отставке на фоне коррупционного скандала вокруг сотрудников ведомства, которых подозревают в курировании мошеннических колл-центров.
Коррупционный скандал на Украине набирает обороты уже не первый месяц. Так, в августе Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у ряда депутатов и чиновников офиса Зеленского по подозрению в организации преступной схемы. 19 августа прошла операция по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством депутатов и высокопоставленных чиновников офиса президента Украины и других лиц.