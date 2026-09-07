Зеленский встретился с генпрокурором Украины на фоне коррупционного скандала

Коррупционный скандал на Украине набирает обороты уже не первый месяц. Так, в августе Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у ряда депутатов и чиновников офиса Зеленского по подозрению в организации преступной схемы. 19 августа прошла операция по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством депутатов и высокопоставленных чиновников офиса президента Украины и других лиц.