Польша подняла военную авиацию из-за якобы активности России на Украине

Польша поднимала дежурные самолеты на фоне сообщений о якобы активности России на Украине 20 августа. 17 августа замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявлял, что республика готовит армию, чтобы она могла защитить интересы страны, но при этом надеется, что войны не будет. В рамках «Восточного щита» Польша строит систему беспилотников SAN. 80% данной системы применимы только в условиях военного времени, но малая ее часть может использоваться и в мирное время.