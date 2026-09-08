Польша подняла военную авиацию из-за якобы активности России на Украине
В польском небе начались операции военной авиации якобы из-за активности дальней авиации России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование родов вооруженных сил (ВС) Польши в соцсети X.
Согласно сообщению, в соответствии с действующими процедурами, польское оперативное командование ВС «привело в действие необходимые силы и средства, имеющиеся в его распоряжении». Наземные системы ПВО и радиолокационная разведка приведены в состояние готовности.
В командовании отметили, что действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение и защиту воздушного пространства.
Польша поднимала дежурные самолеты на фоне сообщений о якобы активности России на Украине 20 августа. 17 августа замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявлял, что республика готовит армию, чтобы она могла защитить интересы страны, но при этом надеется, что войны не будет. В рамках «Восточного щита» Польша строит систему беспилотников SAN. 80% данной системы применимы только в условиях военного времени, но малая ее часть может использоваться и в мирное время.