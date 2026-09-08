Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 827,5-0,88%CNY Бирж.12,909+0,13%IMOEX2 259,31-0,28%RTSI825,76-0,28%RGBI113,78+0,03%RGBITR774,36+0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Польша подняла военную авиацию из-за якобы активности России на Украине

Инна Шульгина

В польском небе начались операции военной авиации якобы из-за активности дальней авиации России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование родов вооруженных сил (ВС) Польши в соцсети X.

Согласно сообщению, в соответствии с действующими процедурами, польское оперативное командование ВС «привело в действие необходимые силы и средства, имеющиеся в его распоряжении». Наземные системы ПВО и радиолокационная разведка приведены в состояние готовности.

В командовании отметили, что действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение и защиту воздушного пространства.

Польша поднимала дежурные самолеты на фоне сообщений о якобы активности России на Украине 20 августа. 17 августа замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявлял, что республика готовит армию, чтобы она могла защитить интересы страны, но при этом надеется, что войны не будет. В рамках «Восточного щита» Польша строит систему беспилотников SAN. 80% данной системы применимы только в условиях военного времени, но малая ее часть может использоваться и в мирное время.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь