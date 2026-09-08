Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LKOH5 241+2,08%CNY Бирж.12,856-0,29%IMOEX2 298,98+1,47%RTSI840,26+1,47%RGBI113,750%RGBITR774,2+0,03%
Главная / Политика /

МИД Исландии вызывал посла США из-за публикации Трампа

Максим Цуланов
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Американского посла в Исландии вызывали в МИД страны после публикации президентом США Дональдом Трампом карты, где ряд стран, включая Исландию, окрашены в цвета американского флага. Об этом сообщил местный телеканал RUV.

На встречу с министром иностранных дел Исландии Катрин Гуннарсдоттир был вызван представитель США Билли Лонг, вступивший в должность в августе. В МИД Исландии сочли публикацию Трампа неуместной.

Трамп разместил изображение 7 сентября. На карте в цветах американского флага были изображены Соединенные Штаты, Канада, Гренландия, Исландия, Мексика, страны Центральной Америки и Карибского бассейна. Президент США не сопроводил изображение какими-либо комментариями.

С 2025 г. Трамп претендовал на территорию Гренландии, заявляя о серьезности своих намерений. На фоне этого европейские страны размещали на территории острова военный контингент для проведения совместных учений. Позже сторонам – США и Дании, которой принадлежит остров, – удалось достичь рамочного соглашения, которое включает принцип уважения суверенитета Копенгагена над островом.

Читайте также:Трамп: Гренландия должна перейти под контроль США
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её