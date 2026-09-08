МИД Исландии вызывал посла США из-за публикации Трампа

С 2025 г. Трамп претендовал на территорию Гренландии, заявляя о серьезности своих намерений. На фоне этого европейские страны размещали на территории острова военный контингент для проведения совместных учений. Позже сторонам – США и Дании, которой принадлежит остров, – удалось достичь рамочного соглашения, которое включает принцип уважения суверенитета Копенгагена над островом.