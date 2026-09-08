МИД Исландии вызывал посла США из-за публикации Трампа
Американского посла в Исландии вызывали в МИД страны после публикации президентом США Дональдом Трампом карты, где ряд стран, включая Исландию, окрашены в цвета американского флага. Об этом сообщил местный телеканал RUV.
На встречу с министром иностранных дел Исландии Катрин Гуннарсдоттир был вызван представитель США Билли Лонг, вступивший в должность в августе. В МИД Исландии сочли публикацию Трампа неуместной.
Трамп разместил изображение 7 сентября. На карте в цветах американского флага были изображены Соединенные Штаты, Канада, Гренландия, Исландия, Мексика, страны Центральной Америки и Карибского бассейна. Президент США не сопроводил изображение какими-либо комментариями.
С 2025 г. Трамп претендовал на территорию Гренландии, заявляя о серьезности своих намерений. На фоне этого европейские страны размещали на территории острова военный контингент для проведения совместных учений. Позже сторонам – США и Дании, которой принадлежит остров, – удалось достичь рамочного соглашения, которое включает принцип уважения суверенитета Копенгагена над островом.