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Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии

Сергей Пахомов
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, прибывшим в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства ТАСС, стороны в преддверии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 22 по 23 сентября, обсудят недопустимость эскалации в Персидском заливе. Кроме того, министры рассмотрят вопрос восстановления судоходства в зоне Ормузского пролива, ограниченного из-за конфликта между США и Ираном.

Также главы МИД могут обсудить соглашение Саудовской Аравии и США в области мирного атома и организации международного музыкального конкурса «Интервидение».

26 августа заместитель главы МИД РФ Александр Алимов провел встречу с послом Саудовской Аравии в России Сами Мухаммедом Ас-Садханом. В ходе нее стороны рассмотрели двустороннее взаимодействие на площадке ООН. Кроме того, особое внимание было уделено кризисам вокруг Судана и Йемена.

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