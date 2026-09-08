Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии

По данным агентства ТАСС, стороны в преддверии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 22 по 23 сентября, обсудят недопустимость эскалации в Персидском заливе. Кроме того, министры рассмотрят вопрос восстановления судоходства в зоне Ормузского пролива, ограниченного из-за конфликта между США и Ираном.