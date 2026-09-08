Лавров объяснил, зачем надел свитер с СССР на Аляске

19 августа 2025 г. Лавров сообщал, что свитер понравился американской стороне. «Речь идет о том, что есть история. И эту историю нужно хранить, если хотите, с чувством легкого юмора», – говорил он. Лавров объяснил, что не хотел этим свитшотом сказать что-либо о возрождении империи.