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Лавров объяснил, зачем надел свитер с СССР на Аляске

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах, по которым выбрал свитер с надписью «СССР» для участия в российско-американском саммите в Анкоридже. Об этом министр заявил в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова».

По его словам, свитер ему подарил знакомый, после чего он решил надеть его во время пребывания на Аляске. Министр отметил, что Россию и США, в том числе жителей этого американского штата, связывает общая историческая память о Второй мировой войне.

Лавров также связал выбор одежды со своим местом рождения. «Я родился в Советском Союзе. Если [певец Олег] Газманов поет эти слова, то почему я не могу эти же слова демонстрировать на своем теле?» – отметил он.

15 августа 2025 г. на Аляске прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут. В них участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков с российской стороны. От Соединенных Штатов присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

19 августа 2025 г. Лавров сообщал, что свитер понравился американской стороне. «Речь идет о том, что есть история. И эту историю нужно хранить, если хотите, с чувством легкого юмора», – говорил он. Лавров объяснил, что не хотел этим свитшотом сказать что-либо о возрождении империи.

Тогда же «РИА Новости» со ссылкой на сервис «Долями» писали, что количество заказов такого свитера, как у Лаврова, от бренда SelSovet увеличилось в 48 раз после саммита РФ и США.

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