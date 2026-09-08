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Песков ответил на сообщения в иноСМИ о переговорах

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ никак не прокомментировал данные зарубежных СМИ о переговорах с Украиной после выборов в Госдуму. О том, что переговоры якобы могут продолжиться только после выборов в Госдуму, его спросили на брифинге.

«Мне нечего добавить к тому, что я уже по этим контактам говорил», – подчеркнул представитель Кремля.

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что оставляет слова Франции о переговорах Москвы и Киева после выборов в Госдуму на совести Парижа. Он также дополнил, что американская сторона не делала подобных заявлений. Министр подчеркнул, что Франция уже отличилась не самым этичным поведением по отношению к содержанию телефонных и прочих разговоров.

В тот же день газета Le Monde писала, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили, будто переговоры об урегулировании украинского конфликта могут начаться только после выборов в Госдуму.

5 сентября Кушнер и Уиткофф встретились в Москве с Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что их разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. 

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