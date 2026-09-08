Песков ответил на сообщения в иноСМИ о переговорах

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что оставляет слова Франции о переговорах Москвы и Киева после выборов в Госдуму на совести Парижа. Он также дополнил, что американская сторона не делала подобных заявлений. Министр подчеркнул, что Франция уже отличилась не самым этичным поведением по отношению к содержанию телефонных и прочих разговоров.