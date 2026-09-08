ЕС одобрил исключения для покупки Киевом компонентов для Patriot

2 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что если Украина получит лицензию на производство ракет для системы Patriot, то сможет начать применять их только через несколько лет. 25 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев получил новую партию ракет для американских зенитных ракетных комплексов.