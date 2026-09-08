ЕС одобрил исключения для покупки Киевом компонентов для Patriot
Евросоюз (ЕС) принял исключение, при котором Украина может покупать ключевые компоненты для американских систем ПВО Patriot. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в X.
«Следующая выплата в размере 3,2 млрд евро позволит Украине лучше защищать свое небо», – написала председатель ЕК.
Она также отметила, что этот кредит дополнил уже выплаченные 8,4 млрд евро. По ее словам, Киев и Брюссель продолжат действовать вместе, укрепляя оборону Европы.
8 сентября украинское издание «Общественное» написало, что ЕК одобрила заявку Украины на приобретение ракет для систем ПВО Patriot за деньги из программы кредитного финансирования ЕС. Однако Киеву перед тем, как он получит деньги, придется предоставить ЕК контракты на закупку ракет.
2 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что если Украина получит лицензию на производство ракет для системы Patriot, то сможет начать применять их только через несколько лет. 25 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев получил новую партию ракет для американских зенитных ракетных комплексов.