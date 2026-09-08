МИД России: на Украине заняли до 2000 храмов УПЦ с 2022 года
На Украине с 2022 г. могли быть захвачены до 2000 храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), еще до 3000 храмов и монастырей в будущем могут быть изъяты. Об этом заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех на сайд-ивенте сессии Совета ООН по правам человека.
По оценкам, приведенным российским дипломатом, за 2022–2026 гг. было захвачено от 1500 до 2000 храмов УПЦ. Мелех отметил, что в ряде случаев такие действия сопровождаются насилием в отношении верующих и представителей духовенства.
Еще одним возможным последствием Мелех назвал расторжение договоров пользования историческими храмами-памятниками и монастырями, находящимися в государственной собственности. По его словам, это может привести к принудительному изъятию до 3000 таких объектов по всей территории Украины.
Российский дипломат также заявил, что на Украине сформирован «управляемый хаос», который, по его оценке, позволяет проводить силовые захваты храмов и монастырей и перерегистрировать религиозные общины под видом добровольного перехода.
«К расправам привлекаются участники радикальных националистических группировок, которым гарантируется освобождение от ответственности при нарушении ими закона», – указал он (цитата по ТАСС).
25 августа РПЦ представила в Ватикан информацию о преследовании канонической УПЦ со стороны Киева. Данные передали в ходе обсуждения между председателем ОВЦС митрополитом Антонием и дипломатом из Ватикана вопросов современной картины мира.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время общения с Галлахером выразил надежду, что Ватикан обратит внимание на действия Украины против УПЦ. Он также подчеркнул, что киевские власти ведут работу по законодательному уничтожению канонической православной церкви на Украине.