МИД России: на Украине заняли до 2000 храмов УПЦ с 2022 года

На Украине с 2022 г. могли быть захвачены до 2000 храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), еще до 3000 храмов и монастырей в будущем могут быть изъяты. Об этом заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех на сайд-ивенте сессии Совета ООН по правам человека.