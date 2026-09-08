Россотрудничество откроет 11 новых партнерских Русских домов
Россотрудничество заключило соглашения об открытии 11 новых партнерских Русских домов в десяти странах. Документы подписали в Общественной палате, сообщили в агентстве.
После расширения международная сеть будет насчитывать 36 таких площадок.
Восемь новых Русских домов планируется открыть в странах Африки, еще две площадки появятся в Армении и одна – в Таиланде. Одновременно Россотрудничество меняет подход к работе партнерской сети, вводя оценку эффективности проектов и их результатов.
Новая модель предусматривает возможность для наиболее эффективных партнерских организаций развивать сразу несколько площадок в разных странах.
С 2027 г. Россотрудничество также планирует запустить программу микрогрантов для зарубежных проектов в образовательной, культурной, научно-технологической и молодежной сферах, а также других инициатив. Кроме того, агентство прорабатывает возможность привлечения внебюджетного финансирования со стороны крупного бизнеса.
25 августа секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин указал на важность продвижения российской культуры за рубежом. По его словам, большую роль в этом играют центры науки и культуры «Русский дом». Дюмин отметил, что сейчас в некоторых странах «Русские дома» сталкиваются с трудностями, поэтому у Россотрудничества стоит задача по их перезагрузке и усилению. Дюмин подчеркнул необходимость сохранения объектов культурного наследия, а также формирования исторического типа памяти.
9 августа министр высшего образования Сирии Марван аль-Халяби встретился в Дамаске с заместителем руководителя Россотрудничества Алексеем Клещевым. Стороны обсудили укрепление академического и гуманитарного партнерства, расширение стипендиальных программ и возобновление деятельности Российского культурного центра в столице Сирии.