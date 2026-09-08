Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
JNOS28,38+0,64%CNY Бирж.12,794-0,76%IMOEX2 275,68+0,44%RTSI831,75+0,44%RGBI113,7-0,04%RGBITR773,87-0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россотрудничество откроет 11 новых партнерских Русских домов

Ксения Наумчик
IMAGO / TASS
IMAGO / TASS

Россотрудничество заключило соглашения об открытии 11 новых партнерских Русских домов в десяти странах. Документы подписали в Общественной палате, сообщили в агентстве.

После расширения международная сеть будет насчитывать 36 таких площадок.

Восемь новых Русских домов планируется открыть в странах Африки, еще две площадки появятся в Армении и одна – в Таиланде. Одновременно Россотрудничество меняет подход к работе партнерской сети, вводя оценку эффективности проектов и их результатов.

Новая модель предусматривает возможность для наиболее эффективных партнерских организаций развивать сразу несколько площадок в разных странах.

С 2027 г. Россотрудничество также планирует запустить программу микрогрантов для зарубежных проектов в образовательной, культурной, научно-технологической и молодежной сферах, а также других инициатив. Кроме того, агентство прорабатывает возможность привлечения внебюджетного финансирования со стороны крупного бизнеса.

25 августа секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин указал на важность продвижения российской культуры за рубежом. По его словам, большую роль в этом играют центры науки и культуры «Русский дом». Дюмин отметил, что сейчас в некоторых странах «Русские дома» сталкиваются с трудностями, поэтому у Россотрудничества стоит задача по их перезагрузке и усилению. Дюмин подчеркнул необходимость сохранения объектов культурного наследия, а также формирования исторического типа памяти.

9 августа министр высшего образования Сирии Марван аль-Халяби встретился в Дамаске с заместителем руководителя Россотрудничества Алексеем Клещевым. Стороны обсудили укрепление академического и гуманитарного партнерства, расширение стипендиальных программ и возобновление деятельности Российского культурного центра в столице Сирии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте