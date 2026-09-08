Россотрудничество откроет 11 новых партнерских Русских домов

25 августа секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин указал на важность продвижения российской культуры за рубежом. По его словам, большую роль в этом играют центры науки и культуры «Русский дом». Дюмин отметил, что сейчас в некоторых странах «Русские дома» сталкиваются с трудностями, поэтому у Россотрудничества стоит задача по их перезагрузке и усилению. Дюмин подчеркнул необходимость сохранения объектов культурного наследия, а также формирования исторического типа памяти.