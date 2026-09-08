Мэр Москвы Собянин посетил штаб общественной поддержки «Единой России»
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил штаб общественной поддержки «Единой России» и рассказал о работе площадки с обращениями горожан.
«Тысячи людей приходят в штаб, чтобы поделиться своими бедами, заботами и, самое главное, что ни один из этих вопросов не пропадает, берется на заметку, отрабатывается», – сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, вокруг штаба сформировалось экспертное сообщество, в которое входят специалисты в области здравоохранения, образования, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Они могут профессионально работать с вопросами, поступающими от жителей города.
Мэр Москвы также поблагодарил сотрудников штаба за непосредственное общение с жителями. По словам Собянина, важно не только получать обращения «на бумаге» или по почте, но и лично слышать проблемы москвичей и совместно работать над их решением. Важен постоянный и непосредственный контакт с людьми.
«Я думаю, что они в ответ на вашу активность так же активно придут на выборы, сделают свой осознанный выбор», – заключил Собянин.
5 сентября президент России Владимир Путин встретился с пятеркой списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Во встрече в «Зарядье» участвовали Собянин, министр иностранных дел Сергей Лавров, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, военный корреспондент Евгений Поддубный и глава «Юнармии» Владислав Головин.
Участники встречи рассказали президенту о ходе избирательной кампании, поездках по регионам и общении с избирателями, а также представили предложения по поддержке граждан. Собянин тогда заявил, что в России выстроена «достаточно эффективная вертикаль власти», но одновременно необходимо развивать взаимодействие «по горизонтали» между городами и регионами. По его словам, площадка «Единой России» дает такую возможность. Мэр также рассказал о развитии Москвы в сферах здравоохранения, транспорта и образования и о помощи столицы новым регионам.