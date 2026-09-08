Мэр Москвы Собянин посетил штаб общественной поддержки «Единой России»

Участники встречи рассказали президенту о ходе избирательной кампании, поездках по регионам и общении с избирателями, а также представили предложения по поддержке граждан. Собянин тогда заявил, что в России выстроена «достаточно эффективная вертикаль власти», но одновременно необходимо развивать взаимодействие «по горизонтали» между городами и регионами. По его словам, площадка «Единой России» дает такую возможность. Мэр также рассказал о развитии Москвы в сферах здравоохранения, транспорта и образования и о помощи столицы новым регионам.