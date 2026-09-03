Что партии предложат избирателям до выборов

Что партии предложат избирателям до выборовВажность их присутствия в повестке повышается ближе ко дню голосования
Партия «Новые люди» (НЛ) проведет 8 сентября федеральный предвыборный форум «Люди прежде всего», на котором подведут итоги избирательной кампании и представят программу партии «12 шагов к стране, в которой хочется жить». Мероприятие «как сочетание TED-выступлений и перформанс-шоу» пройдет в Москве, на волейбольной арене «Динамо».
На форуме ожидается выступление лидеров партии, депутатов, региональных активистов, блогеров и т. д. «Отдельное место в программе займут участники проекта «Жить по-новому». На сцену выйдет хор бабушек – участниц проекта, а вместе с ними выступит певец и блогер Прохор Шаляпин», – отмечается в анонсе.
Партия хочет на форуме «выкатить обновленную программу», говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
«Справедливая Россия» (СР) 11 сентября проведет в Москве «форум мам» с участием партийного руководства, депутатов Госдумы, региональных активистов и представителей общественных организаций, занимающихся поддержкой материнства и детства, сообщил «Ведомостям» представитель партии.
«Речь пойдет о предложении СР ввести «мамин ОКВЭД» (специальный налоговый статус для женщин, совмещающих воспитание детей и предпринимательство. – «Ведомости»), инициативах о том, как улучшить жизнь женщин в декрете, помочь работающим матерям, улучшить жизнь семей с детьми», – уточнил собеседник. Также планируются поездки кандидатов от СР в депутаты Госдумы в регионы для встреч с избирателями.
У КПРФ «все дни расписаны», сказал «Ведомостям» пресс-секретарь партии, депутат Госдумы Александр Ющенко: «Избирательный штаб определил график поездок лидера партии, кандидатов, которые находятся в центральном головном списке». В частности, по его словам, «только что приехал из Сибири» член думской фракции Николай Коломейцев, который провел там около 50 встреч. Первый зампред ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин также посещал Сибирь и Уральский регион, уточнил Ющенко. Активно ездит по стране и лидер партии Геннадий Зюганов. Ранее «Ведомости» сообщали, что он, в частности, посещал Татарстан, Орловскую область, Тулу и др.
Сенатор Сергей Перминов сказал «Ведомостям», что «Единая Россия» (ЕР) запланировала «много интересных событий» на оставшиеся дни избирательной кампании. «Равнодушных не останется. Это будут яркие, эмоциональные и содержательные мероприятия. Следите за партийными анонсами», – добавил он. Ряд мероприятий еще обсуждается, уточнил источник, близкий к партии.
Кандидаты ЕР работают в регионах, обсуждают положения народной программы, сообщил «Ведомостям» представитель партии. Например, третий номер федерального списка военкор Евгений Поддубный 1 сентября участвовал в дебатах на телеканале «Россия 24», а 2 сентября отправился на встречу с молодежью Уральского федерального округа в Кургане, отметил собеседник. Глава «Юнармии» Владислав Головин (пятый номер в списке) 1 сентября работал в Калужской области, а на 4 сентября планируется его поездка в Волгоград. Второй номер в списке ЕР мэр Москвы Сергей Собянин подвел в «Лужниках» итоги всероссийского марафона «Сила России», который объединил 2 млн человек, и т.д.
Представитель ЛДПР в очередной раз не ответил на запрос «Ведомостей».
Основные драйверы рейтинга на последнем этапе кампании – работа территориальных групп, политическая реклама, дебаты и медиасопровождение, говорит президент ФоРГО Константин Костин. В связи с этим, по его словам, все участники гонки планируют к этому времени информационные поводы и мероприятия, которые позволяют в максимальной степени задействовать эти инструменты как через содержание [максимально соответствующее запросам больших социальных групп], так и через возможности вовлеченных технологических команд.
Партиям важно присутствовать в повестке – чем ближе к выборам, тем больше избирателей знает или подозревает про предстоящее голосование, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.