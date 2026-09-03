Что партии предложат избирателям до выборов

У КПРФ «все дни расписаны», сказал «Ведомостям» пресс-секретарь партии, депутат Госдумы Александр Ющенко: «Избирательный штаб определил график поездок лидера партии, кандидатов, которые находятся в центральном головном списке». В частности, по его словам, «только что приехал из Сибири» член думской фракции Николай Коломейцев, который провел там около 50 встреч. Первый зампред ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин также посещал Сибирь и Уральский регион, уточнил Ющенко. Активно ездит по стране и лидер партии Геннадий Зюганов. Ранее «Ведомости» сообщали, что он, в частности, посещал Татарстан, Орловскую область, Тулу и др.