Силы ПВО за день сбили 107 украинских беспилотников над регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотников самолетного типа с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей. Кроме того, БПЛА перехватили в воздушном пространстве Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в ночь 8 сентября силы ПВО уничтожили примерно 100 беспилотников в 10 районах региона. Он уточнил, что в Чертковском районе при падении обломков БПЛА загорелась сухая трава. Обошлось без пострадавших, возгорание потушено.
7 сентября силы ПВО за день сбили 32 украинских беспилотника над регионами России. В период с 8:00 по 20:00 мск дроны были уничтожены над пятью областями: Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской. Также БПЛА были нейтрализованы над Пермским краем, Крымом и акваторией Черного моря.
Также в тот день из-за атаки украинских БПЛА загорелся купол церкви Николая Чудотворца в Никифоровском муниципальном округе Тамбовской области. Кроме того, в Моршанском муниципальном округе дрон попал в крышу столовой одного из предприятий. На место отправились сотрудники экстренных служб, пострадавших нет.