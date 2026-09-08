Силы ПВО за день сбили 107 украинских беспилотников над регионами России

7 сентября силы ПВО за день сбили 32 украинских беспилотника над регионами России. В период с 8:00 по 20:00 мск дроны были уничтожены над пятью областями: Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской. Также БПЛА были нейтрализованы над Пермским краем, Крымом и акваторией Черного моря.