В ОП предложили дать Минкультуры право вето на концерты скандальных звезд

В августе концертное агентство Say Agency открыло продажи на первый в России концерт американского рэпера Канье Уэста, который может состояться в Санкт-Петербурге. Анонс события опубликовала и «Газпром арена», но позже удалила его и опровергла возможность проведения выступления. В Say Agency заявили, что действия площадки напоминают провокацию, и опубликовала положения договора между организаторами и стадионом, где возможность концерта подтверждается.