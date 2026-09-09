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В ОП предложили дать Минкультуры право вето на концерты скандальных звезд

Максим Цуланов
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Минкультуры РФ следует дать право вето на концерты скандальных зарубежных звезд. С таким мнением выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Ограничивать приглашения артистов не стоит, хотя у многих звезд сомнительная репутация, и здесь, конечно, у Министерства культуры РФ должно быть право вето на такие случаи», – сказал он (цитата по ТАСС).

Выбор исполнителей для концертов в России остается «на совести организаторов», считает Гриб.

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В августе концертное агентство Say Agency открыло продажи на первый в России концерт американского рэпера Канье Уэста, который может состояться в Санкт-Петербурге. Анонс события опубликовала и «Газпром арена», но позже удалила его и опровергла возможность проведения выступления. В Say Agency заявили, что действия площадки напоминают провокацию, и опубликовала положения договора между организаторами и стадионом, где возможность концерта подтверждается.

6 сентября Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта из-за отказа возвращать деньги за билеты. Организаторы отказали одному из покупателей в возврате, сославшись на то, что билет был приобретен по акции.

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