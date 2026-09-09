В районе извержения вулкана Анак-Кракатау пропало судно с журналистами

В тот же день АТОР сообщил, что рейс VN63 авиакомпании Vietnam Airlines из Ханоя в Москву был задержан из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Около 600 российских туристов ожидали вылета из аэропорта Нойбай в Ханое. В Space Travel «Вестнику АТОР» заявили, что перевозчик меняет расписание из-за проблем с перелетами в Юго-Восточной Азии в связи с извержением вулкана в Индонезии. Туристов с отмененных рейсов пересадили на «Аэрофлот», отметил туроператор.