В районе извержения вулкана Анак-Кракатау пропало судно с журналистами
Судно с пятью журналистами и двумя членами экипажа исчезло в проливе между островами Ява и Суматра во время подготовки материала об извержении вулкана Анак-Кракатау. Об этом сообщило информационное агентство Antara.
По данным агентства, пропавшие журналисты собирали информацию об извержении вулкана, расположенного в районе пролива. Судно, на котором находилась группа, после этого перестало выходить на связь и числится пропавшим без вести.
По информации Antara, на борту судна находились семь человек, в том числе пять журналистов: Багас Хойруннас из Antara, Ари Басуки из Merdeka, Юдхис из iNews, Даус из турецкого агентства Anadolu и внештатный фотожурналист Донал.
Вулкан Анак-Кракатау активен с начала июля. Извержения усилились вечером 4 сентября. По данным метеорологического агентства, утром 7 сентября вулканический пепел все еще был обнаружен в некоторых районах Джакарты, Бантена и Западной Явы, а также в окрестностях Лампунга, Бенкулу и Южной Суматры. Из-за пепла от вулкана Индонезия продлила закрытие восьми аэропортов и отменила бесплатное школьное питание в ряде районов.
В тот же день АТОР сообщил, что рейс VN63 авиакомпании Vietnam Airlines из Ханоя в Москву был задержан из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Около 600 российских туристов ожидали вылета из аэропорта Нойбай в Ханое. В Space Travel «Вестнику АТОР» заявили, что перевозчик меняет расписание из-за проблем с перелетами в Юго-Восточной Азии в связи с извержением вулкана в Индонезии. Туристов с отмененных рейсов пересадили на «Аэрофлот», отметил туроператор.