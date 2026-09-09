Захарова сравнила доклад ЕС о правах человека со сломанным компасом

Захарова не раз критиковала Евросоюз за антироссийские действия. 20 августа она назвала перечисление Евросоюзом Украине доходов от замороженных российских активов пособничеством терроризму. По ее словам, такие действия нарушают Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г. и Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 г.