Захарова сравнила доклад ЕС о правах человека со сломанным компасом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала доклад Евросоюза о правах человека и демократии в мире за 2025 г., сравнив его со сломанным компасом. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Документ высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности был опубликован в августе.
По ее словам, подобные доклады должны служить ориентиром и показывать, каких результатов страны или объединения достигли в решении различных вопросов. Однако, по оценке Захаровой, европейский документ выполняет противоположную функцию – дезинформации.
Дипломат пояснила, что компас нужен человеку для определения направления движения. Аналогичную роль, по ее мнению, должны выполнять международные доклады о правах человека и демократии. Вместе с тем документы ЕС, как считает Захарова, превратились в «дубину расправы с неугодными», а их функцией стало закрепление «своих фобских и анти- настроений».
Захарова рекомендовала воспринимать подобные европейские документы как макулатуру, отметив, что полностью избавиться от них физически невозможно из-за наличия цифровых версий. При этом она заявила, что доклад не представляет ценности как содержательный аналитический документ.
Захарова не раз критиковала Евросоюз за антироссийские действия. 20 августа она назвала перечисление Евросоюзом Украине доходов от замороженных российских активов пособничеством терроризму. По ее словам, такие действия нарушают Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г. и Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 г.
В начале августа официальный представитель МИД РФ сказала, что НАТО и Евросоюз, ранее выступавшие с позиции нулевой терпимости к терроризму, стали частью террористической деятельности.