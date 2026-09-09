Российские войска ударили по военным логистическим объектам Украины
Российские войска ночью нанесли групповые удары по объектам военной промышленности, портовой инфраструктуре и логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, удары высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками поразили склад предприятия в Киеве, где хранились безэкипажные катера, БПЛА и комплектующие к ним. В Николаеве и области поражены грузовой терминал «Ника терра», логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2» и «Электротехника», а также терминалы «Диметра» и Жовтневое.
В терминале «Ника терра» уничтожены три резервуара с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и три хранилища с военным грузом. Там же поражены цех по производству и склад дронов. На терминале Жовтневое уничтожены шесть резервуаров с ГСМ и пять хранилищ с военным имуществом. Кроме того, поражена электроподстанция «Трихаты», обеспечивающая работу порта Николаев.
В морском порту Николаев поражены четыре резервуара с ГСМ и хранилище военного имущества. Российские военные также ударили по сухогрузу, который следовал морем в порт Одесса с военными грузами для Украины. Под удар попали объекты логистики автомобильного пункта пропуска Староказачье, используемые для доставки военных грузов на территорию Украины.
8 сентября армия России нанесла удар по объектам украинского ОПК, задействованным в производстве и хранении дронов и крылатых ракет. Удар также пришелся по транспортно-логистическим и распределительным центрам грузов военного назначения в Киеве и Киевской области, которые использовались для обеспечения военных поставок. Были поражены объекты в порту Черноморск Одесской области, которые использовались для разгрузки военных грузов, а также морское судно типа «танкер», перевозившее ГСМ для ВСУ.