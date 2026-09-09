Российские войска ударили по военным логистическим объектам Украины

В терминале «Ника терра» уничтожены три резервуара с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и три хранилища с военным грузом. Там же поражены цех по производству и склад дронов. На терминале Жовтневое уничтожены шесть резервуаров с ГСМ и пять хранилищ с военным имуществом. Кроме того, поражена электроподстанция «Трихаты», обеспечивающая работу порта Николаев.