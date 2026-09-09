8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в отличие от США, Европа на деле делает все, чтобы не дать конфликту на Украине завершиться. По его словам, участие представителей Великобритании, Франции и Германии в украинском урегулировании может осложнить переговорный процесс. Тогда же Песков заявил о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине, но этот вопрос зависит от киевских властей.