Глава МИД Германии допустил диалог с Путиным по украинскому конфликту
Европа готова к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если Москва действительно настроена обсуждать прекращение конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью Bild.
Глава германского МИД также высказался в поддержку дипломатических инициатив, направленных на деэскалацию. В частности, речь идет о возможном перемирии в Черном море. По словам Вадефуля, в дальнейшем аналогичный подход может быть распространен и на энергетическую инфраструктуру.
8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в отличие от США, Европа на деле делает все, чтобы не дать конфликту на Украине завершиться. По его словам, участие представителей Великобритании, Франции и Германии в украинском урегулировании может осложнить переговорный процесс. Тогда же Песков заявил о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине, но этот вопрос зависит от киевских властей.
Тем же вечером прошел телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, беседа прошла во «взаимоуважительной и деловой манере» и длилась один час. Лидеры обсудили итоги состоявшихся 5–6 сентября («со знаком плюс») поездок в Москву и Киев представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Основной темой разговора стало урегулирование конфликта на Украине. Трамп заявил о желательности его скорейшего завершения, которое откроет возможности для полного восстановления российско-американских отношений. Путин положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично американского президента по поиску путей разрешения украинского конфликта.