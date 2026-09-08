Песков: Европа делает все, чтобы не дать украинскому конфликту завершиться

Новые переговоры по решению украинского кризиса начались 5 сентября. Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным, отметил помощник главы государства Юрий Ушаков. На следующий день американские переговорщики встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы.