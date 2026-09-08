Песков: Европа делает все, чтобы не дать украинскому конфликту завершиться
В отличие от США, Европа на деле делает все, чтобы не дать конфликту на Украине завершиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, участие представителей Великобритании, Франции и Германии в украинском урегулировании может осложнить переговорный процесс.
Новые переговоры по решению украинского кризиса начались 5 сентября. Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным, отметил помощник главы государства Юрий Ушаков. На следующий день американские переговорщики встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы.
7 сентября Уиткофф заявил, что в вопросе дипломатического решения украинского кризиса был достигнут прогресс после посещения переговорщиками Москвы и Киева. Он также дополнил, что американский лидер Дональд Трамп прилагает все усилия для разрешения конфликта.
В этот же день Песков назвал визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев еще одним шагом в мирном направлении.
8 сентября спецпосланник американского президента рассказал, что к делегации США в Киеве присоединились советники по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции «для совместной работы над дальнейшими шагами».