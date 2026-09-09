Предприятие в Новом Уренгое атаковали беспилотники
На одном из промышленных объектов в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа произошло возгорание после падения обломков украинского БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
«Самое главное: погибших и пострадавших нет. Размер и характер ущерба устанавливаются», – написал губернатор.
Он также призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников. Артюхов подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
9 сентября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что зафиксированы повреждения трех предприятий после ночной атаки беспилотников на город. По его данным, также повреждены восемь многоквартирных домов и православный храм. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий атаки создан оперативный штаб, который координирует работу городских служб. Кроме того, в результате атаки погибло 4 человека, в том числе один ребенок.
В ночь 9 сентября силы ПВО России перехватили и уничтожили 596 украинских БПЛА над 12 регионами России. С 20:00 до 08:00 мск воздушные цели ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями. Атаки были также отражены над Краснодарским краем, республикой Крым и акваторией Черного моря.