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Главная / Политика /

Предприятие в Новом Уренгое атаковали беспилотники

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На одном из промышленных объектов в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа произошло возгорание после падения обломков украинского БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

«Самое главное: погибших и пострадавших нет. Размер и характер ущерба устанавливаются», – написал губернатор.

Он также призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников. Артюхов подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

9 сентября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что зафиксированы повреждения трех предприятий после ночной атаки беспилотников на город. По его данным, также повреждены восемь многоквартирных домов и православный храм. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий атаки создан оперативный штаб, который координирует работу городских служб. Кроме того, в результате атаки погибло 4 человека, в том числе один ребенок.

В ночь 9 сентября силы ПВО России перехватили и уничтожили 596 украинских БПЛА над 12 регионами России. С 20:00 до 08:00 мск воздушные цели ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями. Атаки были также отражены над Краснодарским краем, республикой Крым и акваторией Черного моря.

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