Предприятие в Новом Уренгое атаковали беспилотники

9 сентября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что зафиксированы повреждения трех предприятий после ночной атаки беспилотников на город. По его данным, также повреждены восемь многоквартирных домов и православный храм. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий атаки создан оперативный штаб, который координирует работу городских служб. Кроме того, в результате атаки погибло 4 человека, в том числе один ребенок.