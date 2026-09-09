Мерц отменил телефонный разговор с Трампом после его слов об АдГ

Представитель Мерца отказался назвать причину отмены разговора, но уточнил, что она не связана с проблемами в расписании. Он также не стал отвечать на вопрос о том, связана ли отмена звонка с высказываниями Трампа. При этом представитель канцлера отметил, что Мерц неоднократно выступал против вмешательства или комментариев извне по поводу внутриполитической ситуации в Германии, особенно в контексте выборов.