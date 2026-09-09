Мерц отменил телефонный разговор с Трампом после его слов об АдГ
Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после того, как американский лидер приветствовал победу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах. Об этом пишет The Guardian.
Представитель Мерца отказался назвать причину отмены разговора, но уточнил, что она не связана с проблемами в расписании. Он также не стал отвечать на вопрос о том, связана ли отмена звонка с высказываниями Трампа. При этом представитель канцлера отметил, что Мерц неоднократно выступал против вмешательства или комментариев извне по поводу внутриполитической ситуации в Германии, особенно в контексте выборов.
АдГ победила на выборах парламента (ландтага) в федеральной земле Саксония-Анхальт 6 сентября. Партия лидировала с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах. 7 сентября канцлер Фридрих Мерц признал проигрыш своей партии на выборах. Он отметил, что это было «драматическое» поражение. Также канцлер подчеркнул, что в партийной системе Германии происходит «тектонический сдвиг».
Трамп поздравил АдГ с результатами выборов в Саксонии-Анхальт. В публикации в Truth Social Трамп назвал результаты партии «по-настоящему большим вечером» и использовал аббревиатуру MGGA – от фразы Make Germany Great Again (Сделаем Германию снова великой).