Reuters: американский стартап начнет производство крылатых ракет в Германии
Американский стартап Covenant начинает производство крылатых ракет в Германии, сообщил Reuters. Серийный выпуск недорогих ракет Anthem планируется запустить в начале 2027 г. на предприятии в Саксонии.
Компания уже заключила один контракт на поставку Anthem в Европе и ведет переговоры с другими потенциальными заказчиками, но не раскрывает, о каких странах идет речь.
Covenant рассчитывает в 2028 г. выйти на темп производства 5000 ракет в год на предприятии в Германии. По словам гендиректора компании Майкла Кауфмана, менее 5% комплектующих для выпускаемых в Саксонии ракет поступают из-за пределов Европы. В дальнейшем компания намерена полностью перейти на европейские комплектующие.
Дальность Anthem не раскрывается. Ракета предназначена для поражения наземных целей, также Covenant разрабатывает ее морскую версию с боевой частью массой более 200 кг для ударов по наземным и морским целям.
Также отмечается, что Anthem должны стать альтернативой системе Tomahawk. Стоимость одной ракеты, по утверждению разработчика, будет находиться в диапазоне «середины шестизначной суммы» в долларах.
По оценке Кауфмана, Германии и другим европейским странам могут потребоваться десятки тысяч дальнобойных ракет для противостояния удаленному противнику с большой территорией. Reuters отмечает, что европейские страны наращивают закупки дальнобойного вооружения «на фоне растущей угрозы со стороны РФ».
3 сентября стало известно, что Германия развернула серийное производство более 5000 боевых беспилотников большой дальности для Украины. По данным немецко-американской оборонной компании Auterion и украинской Airlogix, первые беспилотники из партии уже произведены. Ожидается, что контракт на поставку БПЛА будет выполнен к середине 2027 г. Эксперты оценивают его стоимость примерно в 300 млн евро.