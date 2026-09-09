Reuters: американский стартап начнет производство крылатых ракет в Германии

3 сентября стало известно, что Германия развернула серийное производство более 5000 боевых беспилотников большой дальности для Украины. По данным немецко-американской оборонной компании Auterion и украинской Airlogix, первые беспилотники из партии уже произведены. Ожидается, что контракт на поставку БПЛА будет выполнен к середине 2027 г. Эксперты оценивают его стоимость примерно в 300 млн евро.