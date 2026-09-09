Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS191,05+1,25%CNY Бирж.12,665-0,72%IMOEX2 264,02-0,44%RTSI834,57+0,74%RGBI113,67-0,01%RGBITR773,84+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: американский стартап начнет производство крылатых ракет в Германии

Татьяна Мозолевская
FRIEDEMANN VOGEL / TASS
FRIEDEMANN VOGEL / TASS

Американский стартап Covenant начинает производство крылатых ракет в Германии, сообщил Reuters. Серийный выпуск недорогих ракет Anthem планируется запустить в начале 2027 г. на предприятии в Саксонии.

Компания уже заключила один контракт на поставку Anthem в Европе и ведет переговоры с другими потенциальными заказчиками, но не раскрывает, о каких странах идет речь.

Covenant рассчитывает в 2028 г. выйти на темп производства 5000 ракет в год на предприятии в Германии. По словам гендиректора компании Майкла Кауфмана, менее 5% комплектующих для выпускаемых в Саксонии ракет поступают из-за пределов Европы. В дальнейшем компания намерена полностью перейти на европейские комплектующие.

Читайте также:Путин заверил Трампа, что Россия не собирается нападать на Европу

Дальность Anthem не раскрывается. Ракета предназначена для поражения наземных целей, также Covenant разрабатывает ее морскую версию с боевой частью массой более 200 кг для ударов по наземным и морским целям.

Также отмечается, что Anthem должны стать альтернативой системе Tomahawk. Стоимость одной ракеты, по утверждению разработчика, будет находиться в диапазоне «середины шестизначной суммы» в долларах.

По оценке Кауфмана, Германии и другим европейским странам могут потребоваться десятки тысяч дальнобойных ракет для противостояния удаленному противнику с большой территорией. Reuters отмечает, что европейские страны наращивают закупки дальнобойного вооружения «на фоне растущей угрозы со стороны РФ».

3 сентября стало известно, что Германия развернула серийное производство более 5000 боевых беспилотников большой дальности для Украины. По данным немецко-американской оборонной компании Auterion и украинской Airlogix, первые беспилотники из партии уже произведены. Ожидается, что контракт на поставку БПЛА будет выполнен к середине 2027 г. Эксперты оценивают его стоимость примерно в 300 млн евро.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь