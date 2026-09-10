Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,543-0,97%MGTS1 574-0,51%VEON-RX59-0,17%IMOEX2 270,05+0,27%RTSI836,79+0,27%RGBI114,01+0,34%RGBITR776,35+0,36%
Главная / Политика /

Российские военные заняли еще два села в Харьковской области

Ксения Наумчик
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные установили контроль над селами Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, населенные пункты оказались под контролем подразделений группировки «Север».

Днем ранее бойцы «Севера» взяли под контроль село Озерное в Харьковской области. 5 сентября подразделения «Южной» группировки установили контроль в населенном пункте Куртовка в ДНР.

4 сентября над селом Грузское в ДНР установлен контроль в результате наступательных действий подразделений группировки «Центр». Никаноровка в ДНР была взята под контроль подразделениями «Южной».

9 сентября CNN писал, что оптимизм Украины на восточном фронте снижается на фоне постепенного разрушения Россией цепочки городов, формировавших оборонительный рубеж ВСУ в ДНР. В статье отмечается, что линию обороны составляли Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. По оценке телеканала, полный прорыв этого рубежа может создать условия для более быстрого продвижения российских сил вглубь Украины. При этом украинские подразделения все чаще оказываются в оборонительной позиции на различных участках восточного фронта. Как пишет CNN, почти все мосты в Краматорске разрушены, а массированные удары стали повседневной реальностью.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте