Российские военные заняли еще два села в Харьковской области
Российские военные установили контроль над селами Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, населенные пункты оказались под контролем подразделений группировки «Север».
Днем ранее бойцы «Севера» взяли под контроль село Озерное в Харьковской области. 5 сентября подразделения «Южной» группировки установили контроль в населенном пункте Куртовка в ДНР.
4 сентября над селом Грузское в ДНР установлен контроль в результате наступательных действий подразделений группировки «Центр». Никаноровка в ДНР была взята под контроль подразделениями «Южной».
9 сентября CNN писал, что оптимизм Украины на восточном фронте снижается на фоне постепенного разрушения Россией цепочки городов, формировавших оборонительный рубеж ВСУ в ДНР. В статье отмечается, что линию обороны составляли Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. По оценке телеканала, полный прорыв этого рубежа может создать условия для более быстрого продвижения российских сил вглубь Украины. При этом украинские подразделения все чаще оказываются в оборонительной позиции на различных участках восточного фронта. Как пишет CNN, почти все мосты в Краматорске разрушены, а массированные удары стали повседневной реальностью.