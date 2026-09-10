Российские военные заняли еще два села в Харьковской области

9 сентября CNN писал, что оптимизм Украины на восточном фронте снижается на фоне постепенного разрушения Россией цепочки городов, формировавших оборонительный рубеж ВСУ в ДНР. В статье отмечается, что линию обороны составляли Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. По оценке телеканала, полный прорыв этого рубежа может создать условия для более быстрого продвижения российских сил вглубь Украины. При этом украинские подразделения все чаще оказываются в оборонительной позиции на различных участках восточного фронта. Как пишет CNN, почти все мосты в Краматорске разрушены, а массированные удары стали повседневной реальностью.