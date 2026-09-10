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Российские войска ударили по инфраструктуре ВСУ в 146 районах

Ксения Наумчик
Francisco Seco / AP Photo
Francisco Seco / AP Photo

Российские войска за минувшие сутки ударили по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ, а также по местам хранения беспилотников и пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного министерства, ударные действия были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией войск российской армии.

В Минобороны уточнили, что всего пораженные цели находились в 146 районах.

9 сентября российские военные поразили логистические центры «Делевери» и «Нибулон» в Николаеве, которые использовались ВСУ для хранения и распределения военных грузов. Также ВС РФ нанесли удар по складу хранения беспилотников на территории предприятия «Конвейермаш». Кроме того, армия России поразила хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Николаев. Под удар российских военных попал и буксир, который сопровождал корабли в порт Одессы.

В ночь на 8 сентября армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками. Заводы, склады и логистические центры, пораженные в Киеве, Киевской области, Одессе и Одесской области, использовались в интересах ВСУ.

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