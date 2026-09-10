Двое азербайджанцев погибли при атаки БПЛА на судно в Черном море
Двое граждан Азербайджана погибли и еще двое пострадали в результате атаки беспилотников на иностранное судно Tedy в Черном море. Об этом МИД республики сообщил в Telegram-канале.
По данным ведомства, раненых доставили в больницу города Черноморск на Украине. Сейчас МИД проводит координацию с дипломатическими представительствами, чтобы вернуть пострадавших граждан домой.
Ведомство призвало азербайджанцев воздержаться от поездок в регионы, где происходят боевые действия или сохраняется нестабильная ситуация с безопасностью, а также от работы на судах, которые проходят по подобным маршрутам.
9 сентября РФ сообщила Турции об угрожающих судоходству действиях Украины в Черном море. В ходе консультаций стороны также обсудили ситуацию на Южном Кавказе и взаимодействие в Центральной Азии.
6 июня МИД Азербайджана сообщил, что четыре гражданина страны были ранены и еще четыре – погибли из-за удара БПЛА по танкерам «Натра» и «Циркон» в Азовском море. Останки погибших отправили в Баку.