Япония потребовала изменить новую карту мира ООН из-за Курильских островов
Япония добивается изменения новой карты мира ООН из-за принадлежности Курильских островов России, пишет The Guardian.
Генеральная Ассамблея ООН ранее проголосовала за использование новой карты мира, выполненной в проекции Equal Earth («Равная Земля»). На ней Курильские острова, которые Токио называет «северными территориями», обозначены тем же цветом, что и территория России.
Представитель правительства Японии Минору Кихара заявил, что карта «содержит изображение, противоречащее позиции японского правительства». По его словам, Токио по дипломатическим каналам направил протест оператору сайта, на котором размещена карта, и потребовал исправить изображение.
Кихара отметил, что японские власти намерены не допустить распространения, по их мнению, ошибочных представлений о территории страны и географических названиях. При этом Япония была одной из 164 стран – членов ООН, поддержавших резолюцию о новой карте.
Новая карта призвана точнее отображать реальные размеры континентов по сравнению с традиционной проекцией Меркатора. В частности, на ней Африка выглядит значительно крупнее, тогда как Европа и Северная Америка – меньше.
Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и ряда небольших островов Малой Курильской гряды, называя их своими «северными территориями». Россия считает их своей территорией.
13 августа Токио выразил протест российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что данные территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». Токио предупредил, что предпримет соответствующие меры. В свою очередь Москва заявила, что считает демарш Японии необоснованным. 18 августа МИД России сообщил, что вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто и выразил ему протест в связи с высказываниями японского руководства о поездке Путина на остров Итуруп.