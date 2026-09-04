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Трутнев: Японии никто не отдаст Курилы

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Никто и никогда не отдаст Японии Курильские острова. Об этом зампредседателя правительства РФ – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Я японцев не понимаю до конца, но есть результаты Второй мировой войны, есть сложившаяся реальность. Они ведь, я надеюсь, здоровые люди, совершенно точно понимают, что им никто и никогда ничего не отдаст», – сказал он.

13 августа Токио выразил протест российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что данные территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». Токио предупредил, что предпримет соответствующие меры. В свою очередь Москва заявила, что считает демарш Японии необоснованным. 18 августа МИД России сообщил, что вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто и выразил ему протест в связи с высказываниями японского руководства о поездке Путина на остров Итуруп.

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В ходе визита в Сахалинскую область в августе Путин посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», Курильскую центральную районную больницу и школу, а также пообщался с жителями Итурупа.

В МИД РФ указывали, что южные территории Курильских островов вошли в состав России по итогам Второй мировой войны и закреплены соответствующими договоренностями союзных держав и Уставом ООН. Любые попытки поставить этот статус под сомнение Россия считает неприемлемыми.

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